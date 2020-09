Elezioni Reggio Calabria, importante RETTIFICA: tutta la verità sul dato dell’affluenza, soltanto in 8 hanno rifiutato la scheda delle Comunali [DETTAGLI]

21 Settembre 2020 12:35

Elezioni Comunali Reggio Calabria, rettifica rispetto all’articolo di ieri sera che ha fornito una considerazione errata sul numero di votanti tra Comune e Referendum

Non c’è uno scarto importante tra i votanti alle elezioni comunali e quelli del referendum nel Comune di Reggio Calabria: ieri sera lo avevamo scritto erroneamente alla luce delle percentuali fornite dalle autorità competenti, ma in realtà lo scarto della percentuale dell’affluenza alle urne non dipende da un differente numero di votanti, bensì da un differente numero di aventi diritto. Per le elezioni comunali, infatti, possono votare anche i reggini residenti all’estero e i cittadini comunitari residenti a Reggio: si tratta di 8.500 persone che non hanno diritto di voto per il referendum, ma invece possono votare per le elezioni comunali.

Complessivamente, per il rinnovo di Sindaco e Consiglio Comunale sono chiamati alle urne 147.063 elettori mentre per il Referendum sono 138.565. Ecco perchè alle 23:00 di ieri sera l’affluenza alle urne è stata del 49,47% per le comunali e del 52,51% per il referendum. Non perchè fosse diverso il numero dei votanti; ma perchè è diverso il numero degli elettori. Si tratta, nello specifico, di 72.752 votanti su 147.063 elettori per le comunali e 72.760 votanti su 138.565 elettori per il referendum. La percentuale è più alta per il referendum soltanto perchè è sensibilmente più basso il numero di elettori. E soltanto 8 persone, quindi, hanno votato per il referendum rifiutando la scheda per le comunali.

Ringraziamo gli ufficiali dei seggi che ci hanno fatto notare l’errore e ricostruire i reali numeri, superando ogni possibile considerazione eccessivamente affrettata rispetto a un dato dell’affluenza alle urne che – a maggior ragione alla luce di questo dettaglio – è particolarmente alto, nonostante la paura della pandemia.

Ricordiamo che i seggi sono ancora aperti fino alle 15:00 di oggi e che da quel momento inizierà su StrettoWeb lo speciale con tutti i risultati, a partire dall’affluenza definitiva, lo spoglio del referendum e a seguire con le elezioni Regionali delle Regioni d’Italia chiamate al voto (Liguria, Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Marche e Valle d’Aosta), mentre soltanto domani mattina alle 09:00 inizierò lo spoglio per le elezioni comunali.