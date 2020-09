Elezioni Comunali Reggio Calabria, affluenza alle urne definitiva del 67,03%: netto aumento rispetto a 6 anni fa [DATI]

21 Settembre 2020 16:23

Elezioni Comunali Reggio Calabria, affluenza alle urne in aumento rispetto a sei anni fa

E’ del 67,03% l’affluenza alle urne definitiva per le Elezioni Comunali di Reggio Calabria: hanno votato 98.576 elettori sui 147.063 aventi diritto. Ad astenersi dal voto il 32,97%. Il dato è in netto aumento rispetto a quello di 6 anni fa, quando votò il 64,93% degli aventi diritto, pari a 95.585 elettori. Stavolta ben 2.991 reggini in più hanno deciso di andare a votare rispetto alle precedenti amministrative, nonostante la concomitante pandemia che evidentemente non ha condizionato l’affluenza.

L’affluenza definitiva per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari è stata del 70,93%, pari a 98.284 elettori, ma la percentuale è calcolata su 138.565 votanti perchè per il Comune possono votare anche i reggini residenti all’estero e i cittadini comunitari residenti a Reggio: si tratta di 8.500 persone che possono votare alle amministrative ma non hanno diritto di voto per il referendum. Complessivamente, quindi, sono stati di più i votanti per le comunali rispetto a quelli per il referendum, anche se lo scarto è davvero minimo (poco più di 200 persone).