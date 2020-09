Elezioni Comunali, Klaus Davi: “Reggio Calabria come Roma, creeremo un logo dei Bronzi di Riace che promuova i prodotti eccellenti della città”

13 Settembre 2020 12:39

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Klaus Davi: “valore brand dei Bronzi di Riace supera i 10 milioni di euro”. E sugli aiuti alle imprese locali: “creeremo un marchio”

Il brand Colosseo è stato ceduto a Diego della Valle per la cifra di 25 milioni di euro. In cambio la grande azienda marchigiana si è occupata del recupero del monumento e dei costosissimi restauri. In base a calcoli dell’agenzia di Klaus Davi il brand dei Bronzi di Riace vale almeno 10-12 milioni di euro. “Ma cosa ricavano i reggini da questo marchio? Assolutamente nulla. Zero – spiega il massmediologo – . La amministrazione uscente non sa neanche cosa sia il marketing perché altrimenti non avrebbe riempito i giornali e i telegiornali di servizi sulla spazzatura a Reggio; servizi che ci hanno umiliati nel mondo”.

“La proposta della ‘Lista di Klaus Davi per Reggio’ coadiuvata da Nico Pangallo è quella di creare un logo dei Bronzi che possa essere messo a disposizione dei prodotti eccellenti di Reggio in cambio di un sostegno al comune da parte di queste aziende che ne usufruirebbero. Un meccanismo già sperimentato a Roma quindi fattibile. L’idea – precisa Davi – l’abbiamo registrata alla Siae. Non capiamo perché le istituzioni comunali e culturali reggine non facciano marketing ma solo una promozione sterile e autoreferenziale. Probabilmente perché non sanno minimamente cosa sia”. Secondo l’agenzia di Klaus Davi il logo della ‘Reggia di Caserta’ vale 5 milioni di euro. La ‘Valle dei Templi’ di Agrigento 12 milioni, la ‘Fontana di Trevi’ 7 milioni. Il logo del Duomo di Milano 17 milioni.“Visto che nessuno ci ha pensato – conclude – , ci penseremo noi a mettere a disposizione delle imprese e delle PMI della città gli elementi identificativi della nostra reputazione mondiale per trainare internazionalmente i loro prodotti, ovviamente solo se elettrici ed elettori ci dovessero conferire il mandato di amministrare questa splendida città”.