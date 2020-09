Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “i media italiani non parlano di ‘ndrangheta perchè tocca tutti i partiti”

24 Settembre 2020 15:20

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “se fosse stato coinvolto Berlusconi sarebbe su prime pagine”

“I media italiani non toccano il tema ‘Ndrangheta per un motivo molto banale. Non coinvolge una parte sola ma tutti i partiti, senza esclusione. Quindi è scomodo parlarne. I patti ‘stato mafia’ tra partiti compresi quelli di sinistra e Ndrangheta sono all’ordine del giorno. Ma se ci fosse stato, -ipotizzo- un presunto patto ‘Berlusconi Ndrangheta’ lo avrebbero messo in prima pagina. Siccome la Ndrangheta non è di parte, ecco che la affidano a collaboratori o redattori derubricandola a mero fatto di cronaca , schierando solo raramente grandi firme anti mafia . A questo si aggiunge che talvolta le istituzioni comunicano la Ndrangheta secondo la narrazione “guardie e ladri”. Un manicheismo ottocentesco che onestamente non fornisce un quadro del fenomeno nelle sue articolazioni politiche . Ma per esempio ci sono misteri in Italia. Come i 13 anni di libertà gentilmente concessa dallo Stato a un killer come Gino Molinetti. Un vero mistero. Molinetti ha commesso 10 forse 15 omicidi ma è in carcere per reati molto minori. Ma per fortuna in Italia ci sono magistrati che stanno facendo chiarezza come Nicola Gratteri, e Giuseppe Lombardo. Loro rifuggono dalla logica un po’ romantica delle Guardie (buone) e dei Ladri (cattivi) e vogliono affrontare il nocciolo politico istituzionale della vicenda. Loro sanno che purtroppo i cattivi (come nel caso di Molinetti) non sono stati da una parte sola”. Lo ha dichiarato Klaus Davi all’emittente svizzera ‘Radio Bern’ che lo ha intervistato questa mattina.