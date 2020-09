Elezioni Comunali, il 27 settembre Luigi Di Maio a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto

23 Settembre 2020 18:39

Elezioni Comunali: due appuntamenti messinesi per Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, a sostegno dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre

Due appuntamenti messinesi per Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, a sostegno dei candidati del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. Di Maio sarà in Sicilia domenica 27 settembre e, tra le sue tappe, farà Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo accompagnato dai PortaVoce nazionali Francesco D’Uva, Alessio Villarosa, Barbara Floridia, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro. L’appuntamento a Milazzo è alle 17.30 per sostenere la candidatura di Giovanni Utano. Alle 19.00, invece, Di Maio si sposterà a Barcellona Pozzo di Gotto dove ad attenderlo ci sarà il candidato della coalizione M5S/centrosinistra Antonio Dario Mamì.