Election day: ecco il dato definitivo sull’affluenza alle urne per Referendum, Regionali e Comunali [FOTO]

21 Settembre 2020 16:34

Election day: urne chiuse per Referendum, Regionali e Comunali, ecco il dato definitivo sull’affluenza ai seggi

Si è conclusa la tornata elettorale per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le elezioni regionali in Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Si è votato anche per le amministrative in 957 Comuni. Tra poco l’inizio dello spoglio del referendum costituzionale.

Elezioni Regionali, affluenza definitiva

Toscana 63%

Veneto 57,16%

Campania 52,72%

Puglia 51,55%

Liguria 50,76%

Valle d’Aosta N.P.

Marche N.P.

Elezioni Comunali, affluenza al voto definitiva dei capoluoghi di Regione e Provincia

Matera 70,92%

Crotone 67,64%

Chieti 67,87%

Lecco 64,72%

Trani 68,28%

Reggio Calabria 67,03%

Fermo 67,91%

Mantova 61,38%

Andria 66,08%

Venezia N.P.

Macerata N.P.

Arezzo N.P.

Referendum 2020, affluenza voto definitiva

Si sta votando in tutta Italia per il referendum sul taglio dei parlamentari: alle ore 19:00 è andato a votare il 54,39%.