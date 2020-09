Election day: al via le operazioni di voto per Referendum, Regionali e Comunali, ecco tutte le INFO ed i DETTAGLI

20 Settembre 2020 07:00

Election day: gli italiani sono chiamati al voto in 7 Regioni, in 962 Comuni e per il referendum costituzionale, al via le operazioni di voto. Obbligatorio avere la mascherina, rispettare il distanziamento e igienizzare le mani

Urne aperte per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le elezioni regionali in Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Si vota anche per le amministrative in 957 Comuni e le suppletive in Sardegna e Veneto. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. Per le elezioni regionali sono chiamati alle urne 18 milioni e 590mila elettori delle 7 regioni. Le amministrative riguardano invece 962 Comuni: in Sicilia e Sardegna le comunali si terranno rispettivamente il 4 e 5 ottobre e il 25 e 26 ottobre in caso di ballottaggio. Oggi e domani sono chiamati al voto i capoluoghi di regione Aosta, Trento e Venezia, oltre ad altri 14 capoluoghi di provincia: Andria, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria e Trani.

I colori delle schede elettorali

Per il referendum costituzionale la scheda elettorale è di colore celeste.

Per le elezioni comunali la scheda elettorale è di colore azzurro.

Per le elezioni regionali la scheda è di colore rosa

Ammissione al voto degli elettori, come si vota

Sono ammessi a votare, sia per il referendum costituzionale che per le elezioni comunali e regionali, gli elettori che alla data del 20 settembre 2020 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione. In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, gli elettori sono ammessi nel seggio elettorale se muniti della mascherina di protezione sul viso e dopo essersi disinfettate le mani con l’apposito gel igienizzante all’ingresso del seggio stesso. Sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno www.interno.it è possibile consultare le modalità di voto per il referendum e per le altre elezioni che avranno luogo nella medesima data.

Tessera elettorale

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire – oltre ad un documento di riconoscimento valido – la tessera elettorale personale. Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali saranno aperti anche venerdì 18 e sabato 19 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, nonché domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domenica e dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì). Gli elettori sono invitati a verificare tempestivamente di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non risultino esauriti gli spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto; ciò al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari

Si rammenta che, per assicurare la libertà e segretezza dell’espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Pertanto, l’elettore all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale dovrà consegnare al Presidente del seggio le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno restituite all’elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto. Per le violazioni del divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, relative al referendum costituzionale, avranno inizio lunedì 21 settembre alle ore 15.00, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio relativo alle elezioni comunali verrà rinviato alle ore 9.00 di martedì 22 settembre 2020. Dalle 12:00 di oggi lo Speciale Elezioni di StrettoWeb con tutti i dati sull’affluenza in diretta.