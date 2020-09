Election day: alta l’affluenza alle urne per Referendum, Regionali e Comunali, tutti i DATI delle ore 12:00 [FOTO]

20 Settembre 2020 12:46

Election day: urne aperte dalle 07:00 per Referendum, Regionali e Comunali, ecco i dati sull’affluenza alle urne alle ore 12

Urne aperte per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le elezioni regionali in Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Si vota anche per le amministrative in 957 Comuni. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle 15 di lunedì 21 settembre.

Elezioni Regionali, affluenza voto ore 12:00

Veneto 14,42%

Toscana 14,32%

Liguria 13,74%

Marche 13%

Puglia 11,76%

Campania 10,71%

Valle d’Aosta N.P.

Elezioni Comunali, affluenza al voto alle ore 12:00 dei capoluoghi di Regione e Provincia

Mantova 17,65%

Lecco 17,23%

Chieti 16,84%

Crotone 16,88%

Matera 15,54%

Venezia 15,40%

Macerata 15,22%

Andria 15,06%

Arezzo 14,57%

Trani 14,94%

Fermo 14,71%

Reggio Calabria 12,72%

Referendum 2020, affluenza voto ore 12:00

Si sta votando in tutta Italia per il referendum sul taglio dei parlamentari: alle ore 12:00 è andato a votare il 12,02%.