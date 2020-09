Dzeko grazia la Juve, Ronaldo vola in cielo: all’Olimpico finisce 2-2 [FOTO]

27 Settembre 2020 22:43

Gol, spettacolo e emozioni. Si è conclusa la partita tra Roma e Juventus, altra grande prestazione del portoghese Cristiano Ronaldo

Lavori in corso in casa Juventus, la Roma ha confermato qualche problema di troppo. E’ andato in archivio il big match della seconda giornata del campionato di Serie A, sono scesi in campo i bianconeri e giallorossi. Tanti problemi in difesa per le due squadre, è nata una partita sicuramente scoppiettante, con tanti gol ma con moltissimi errori da parte dei reparti arretrati. La squadra di Fonseca ha giocato con la giusta ‘fame’, gli uomini di Pirlo hanno dimostrato di essere superiori per tecnica, forse è ancora la squadra più forte in Serie A, ma dal punto di vista tattico c’è qualcosa che non va. Troppi calciatori adattati, da Danilo a Cuadrado a Ramsey, è stato lanciato nella mischia subito Morata e la mossa non ha pagato. Il trascinatore è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo.

Roma in vantaggio, fallo di mano di Rabiot e gol di Veretout dal dischetto. Altro tocco di mano di Pellegrini, il portoghese si presenta davanti a Mirante e non sbaglia. Al 45′ contropiede micidiale dei giallorossi e doppietta dell’ex Fiorentina. Nella ripresa espulsione ingenua di Rabiot, sembra il punto esclamativo alla vittoria della Roma. La Juventus non molla mai e trova il gol con un perfetto colpo di testa ancora di Cr7. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-2. Troppi errori in contropiede della Roma, soprattutto di Dzeko. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini del match.