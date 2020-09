Dramma a Messina: cacciatore 74enne scivola in un burrone a Santa Margherita e muore sul colpo [FOTO]

30 Settembre 2020 17:39

Messina. Si è consumato questa mattina il dramma che ha visto un cacciatore 74enne morire dopo essere scivolato in un burrone a Santa Margherita, in contrada Runci. Niente da fare per l’anziano che è morto sul colpo

Un cacciatore di 74 anni è morto questa mattina, a Messina, dopo essere scivolato in un burrone di circa 60 metri nelle campagne di Santa Margherita, in contrada Runci.

I motivi che hanno portato l’uomo, recatosi sul posto per una battuta di caccia, a perdere l’equilibrio sono ancora da accertare. A trovarlo, intorno alle 11, un amico che doveva prendere parte alla caccia, che non ha potuto fare nulla per aiutare il 74enne che dalle prime indiscrezioni pare sia morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono adoperati con tecniche speleo alpino fluviali per procedere al recupero della salma. Presenti anche la Polizia e alcuni operatori del Soccorso Alpino.