Dramma a Lecce, ucciso a coltellate l’arbitro De Santis: aveva diretto Picerno-Reggina

22 Settembre 2020 09:28

Un dramma si è verificato a Lecce, sono stati uccisi Daniele De Santis, arbitro 33enne, ed Eleonora Manta, sua compagna di 30 anni

Una vera e propria tragedia è andata in scena a Lecce e che riguarda anche il mondo del calcio. Nel dettaglio si è verificato un duplice omicidio in un condominio nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria: sono stati uccisi Daniele De Santis, arbitro 33enne, ed Eleonora Manta, sua compagna di 30 anni. Secondo quanto ricostruito alla base del dramma ci sarebbe una lite, come confermato dalle urla sentite da testimoni.

All’arrivo del 118 i due erano già senza vita. Il delitto potrebbe avere un movente di tipo passionale. Le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate ed i testimoni avrebbero visto scappare dal luogo un uomo. De Santis era molto conosciuto in ambito sportivo in quanto arbitro con una buona esperienza. In carriera aveva diretto alcune volte anche la Reggina, l’ultima in occasione della sfida contro il Picerno, quella proprio prima del lockdown.