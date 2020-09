Domani a Messina la diretta dell’apertura di Venezia e il film “Lacci” alla Multisala Apollo

1 Settembre 2020 18:00

La cerimonia d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia approda in diretta alla Multisala Apollo di Messina. Il cinema riparte, nel segno del Festival cinematografico più prestigioso in Italia e tra i più importanti a livello mondiale, e la Multisala Apollo permette di vedere il Live dell’inaugurazione martedì 2 settembre, alle 18.30, e subito dopo in anteprima il film d’apertura “Lacci” di Daniele Luchetti, regista di celebri film come “Il portaborse” e “La scuola”. Si tratta di un’iniziativa promossa da Anec, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in collaborazione con Biennale Venezia, Rai e Rai Movie. Prodotto da Rai Cinema e Ibc Movie, e distribuito da 01 Distribution, “Lacci”, fuori concorso, è tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone (Einaudi) e scritto da Luchetti, Starnone e Francesco Piccolo. Di rilievo il cast: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi, Francesca De Sapio. Il costo del biglietto è di 7 euro.