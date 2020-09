Dl semplificazioni: Gelmini, ‘prendere atto rilievi Mattarella e togliere norme codice strada’

11 Settembre 2020 19:36

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Avevamo già detto che le norme sul codice della strada inserite nel decreto semplificazioni erano in spregio al Parlamento e al buon senso. Adesso a certificarlo è -con una lettera inoppugnabile- il Presidente della Repubblica”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“La maggioranza -aggiunge- prenda atto dei rilievi del Colle e cancelli le misure totalmente estranee al decreto, decreto che -per inciso- è soltanto transitato per 36 ore alla Camera. Mattarella ha promulgato il dl per carità di Patria, magari sarebbe anche il caso che qualcuno avesse il buon gusto di dimettersi”.