La Diocesi Reggio-Bova risponde alla comunità di Pietrastorta: “infondate le accuse a Don Ielo”

3 Settembre 2020 16:44

La Diocesi Reggio-Locri risponde alla comunità di Pietrastorta: “infondate le accuse a Don Ielo che oltretutto non tengono conto della situazione epidemiologica che sta affliggendo tutte le comunità”

In merito all’articolo “Reggio Calabria, la comunità di Pietrastorta scrive al Vaticano: “desideriamo riavere un pastore che abbia cura del suo gregge, rivogliamo la Chiesa aperta” arriva la replica della Diocesi Reggio-Locri: “nel pezzo veniva data notizia di una missiva inviata all’arcivescovo di Reggio Calabria da alcuni abitanti della frazione collinare di Pietrastorta, che rientra nel territorio parrocchiale di Sant’Elia profeta in Condera. La lettera, ricevuta alla fine del mese di luglio, ha subito riscontrato una solerte azione di verifica da parte dell’arcivescovo, il quale ha constatato, sin dai primi giorni dopo averla ricevuta, che quanto vi è riportato non corrisponde tutto al vero, ma costituisce, semmai, uno sterile motivo per attaccare il parroco don Paolo Ielo con scuse immotivate e infondate, che oltretutto non tengono conto della situazione epidemiologica che sta affliggendo tutte le comunità. Tra le diverse occupazioni del mese di agosto e un breve periodo di ferie, l’Arcivescovo non aveva ancora risposto alla lettera, né a chi ha firmato, né alla Santa Sede, che aveva chiesto informazioni. In aggiunta, ieri, dopo che il vostro giornale ha reso note parti di quella lettera, l’arcivescovo è stato raggiunto in diversi momenti da alcune telefonate di dissociazione da parte di fedeli di Pietrastorta, che confermavano l’infondatezza delle accuse rivolte a don Ielo. Inoltre, una delegazione della comunità di Pietrastorta che ha chiesto di conferire con l’arcivescovo si è recata ieri sera in episcopio per rappresentare – attraverso prove e testimonianze – la falsità delle accuse mosse nella missiva pubblicata dal vostro giornale. Infine, sempre nella serata di ieri, il Consiglio pastorale della comunità di Sant’Elia profeta ha inviato una comunicazione all’arcivescovo Morosini in cui vengono stigmatizzate le “tristi accuse prive di fondamento, ispirate dalla menzogna e dall’inganno, e che sono state rivolte contro il nostro parroco, don Paolo Ielo”. Il consiglio pastorale parrocchiale, espressione dell’intera comunità cristiana di Condera e quindi anche della frazione di Pietrastorta, si è dissociato dallo stile per nulla cristiano con cui sono state descritte e raccontate situazioni non aderenti al vero. L’arcivescovo, da parte sua, ha avuto modo di verificare l’infondatezza della notizia legata alla costruzione di una nuova chiesa a Pietrastorta, di cui neanche l’idea progettuale è mai stata disposta o discussa presso l’ufficio tecnico diocesano, e che comunque non si sarebbe potuta certamente realizzare con 20 mila euro, cifra appena sufficiente a pagare il ponteggio per la costruzione di una Chiesa. Quei soldi, così come rilevato dallo stesso arcivescovo, sono stati parzialmente usati per interventi di manutenzione e ristrutturazione raccontati anche nella lettera pubblicata dal vostro giornale, e i restanti 11 mila euro sono conservati presso il conto corrente parrocchiale ad uso della comunità di Pietrastorta, così come disposto dal Consiglio parrocchiale per gli affari economici”.

Nei giorni scorsi, inoltre, Morosini ha personalmente contattato le persone che chiedevano l’uso del Centro civico assicurando che se queste persone si fossero assunte formalmente la responsabilità di rispettare le misure anti Covid allora l’uso del Centro sarebbe stato concesso, ma alle due telefonate dell’arcivescovo, fatte sul numero della persona che nei giorni precedenti aveva telefonato per protestare, non hanno avuto risposta. “La lettera di protesta che è stata pubblicata ieri lascia sgomenti”, commenta l’arcivescovo. “Possibile – prosegue- che in un tempo in cui siamo costretti a rinunciare alla processione della Madonna della Consolazione, c’è gente che non comprende il motivo della chiusura di una piccola chiesa succursale a causa dell’emergenza epidemiologica?”. Tuttavia l’arcivescovo, che ha avuto modo di fare tutte le verifiche del caso e di accogliere e ascoltare persone informate dei fatti e residenti a Pietrastorta, che, ricorda non è una parrocchia a sé stante, ritiene che “la missiva di protesta sia segnata da un grave e anticristiano campanilismo e risenta di ingerenze esterne alla comunità parrocchiale di Condera e Pietrastorta, destinate a screditare il parroco. A don Paolo – conclude l’arcivescovo – confermo immutata stima e piena fiducia, prego per la comunità parrocchiale di Condera affinché, riscoprendo la bellezza dell’unità e della comunione, prosegua speditamente il proprio cammino di fede”.