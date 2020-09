Denise Pipitone: oggi 16 anni dalla sua misteriosa scomparsa

1 Settembre 2020 14:45

Dall’1 settembre 2004 Denise Pipitone manca all’affetto dei propri cari

Ricorre oggi il 16esimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone: dall’1 settembre 2004 la bambina, che aveva 3 anni e 10 mesi, manca all’affetto dei propri cari, che non hanno mai perso la speranza di poterla riabbracciare. Un mistero ancora oggi purtroppo irrisolto. Lo ricorda il Comune di Mazara del Vallo. “In rappresentanza della comunita‘ – si legge in una nota – Giunta e Consiglio Comunale, il sindaco Salvatore Quinci ed il presidente del consiglio Comunale, Vito Gancitano esprimono vicinanza e solidarieta’ alla famiglia di Denise, in particolare ai genitori Piero Pulizzi e Piera Maggio“.