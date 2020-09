Damiano Caruso, il siciliano orgoglio d’Italia al Tour de France

9 Settembre 2020 14:25

Tour de France, Daniano Caruso è l’unico italiano in classifica generale in una corsa che sembra maledetta per gli atleti della nostra nazione: sta correndo da gregario per Landa, ma è sedicesimo in classifica generale

In un Tour de France che sembra maledetto per i corridori italiani e in cui si avverte l’assenza di Vincenzo Nibali, c’è un corridore del sud Italia, un siciliano del sud della Sicilia che, facendo un lavoro da abile scudiero, difende al meglio il suo “cavaliere”. Si è sicuramente già capito di chi si sta parlando, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di nominalo, ma dire il suo nome dà una scossa di adrenalina in più… Damiano Caruso.

Se si pensa al ragusano si ha sempre in mente l’immagine di lui che tira il gruppo, che protegge e salvaguarda il suo capitano, sia che indossi la maglia azzurra, quella della BMC (attuale CCC) o della Bahrain McLaren; poco importa, lui è sempre lì pronto a dare il meglio. Con la sua forza, costanza, esperienza e passione potrebbe essere un capitano eccellente, migliore di altri; se pensiamo al fatto che è 16° nella classifica generale e che tutti i giorni ha lavorato come un treno per Landa, capiamo benissimo che se fosse lui il primo corridore della formazione araba probabilmente sarebbe anche un po’ più su in classifica rispetto a una 10ª posizione. La vita da gregario è una vita sacrificata, ma Damiano, come tutti i siciliani, sa bene cosa significhi il sacrificio. Più volte ha detto lui stesso che il suo ruolo gli piace, lo rende felice e sapere di aver lavorato al meglio per il proprio capitano lo gratifica. Il lavoro di Caruso è tremendamente duro e si deve avere la forza e la voglia mentale per affrontare una carriera al servizio di qualcuno, bisogna essere generosi, onesti e tanto umili. E, sicuramente, il siciliano è l’incarnazione perfetta di queste tre qualità.

È appena iniziata la seconda settimana del Tour de France, sarà difficile per Damiano riuscire a trovare uno spazio per sé in questa Grande Boucle, ma anche se non andrà a caccia di una vittoria di tappa, il lavoro che ha svolto e che svolgerà sarà sicuramente il più grande orgoglio dell’Italia che ha già perso Nizzolo, Pozzovivo, Aru e Formolo, tutti ritirati nonostante le grandi ambizioni della vigilia, e può confidare in Elia Viviani per qualche volata nelle (ormai pochissime) tappe adatte ai velocisti.

Non si parla mai abbastanza di Damiano Caruso, non si evidenzia abbondantemente la sua figura e non si pensa fino in fondo a quanto sia fortunato il ciclismo mondiale ad avere a disposizione un gregario che ha la stoffa da grande campione.