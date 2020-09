Crotone: riunione in Prefettura per discutere le problematiche relative alla gestione dell’area del promontorio di Capo Colonna

11 Settembre 2020 16:40

Crotone: il Prefetto ha auspicato un intervento corale da parte di tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione dell’area su cui insiste il sito archeologico di Capo Colonna

In data 10 settembre u.s. si è tenuta presso la Prefettura una riunione presieduta dal prefetto D.ssa Tiziana Tombesi, cui hanno partecipato il Direttore Regionale Musei Calabria D.ssa Antonella Cucciniello, il Direttore Museo-Parco di Capo Colonna Dr. Gregorio Aversa e il Sub Commissario del Comune di Crotone Dr. Vito Laino, per discutere le problematiche relative alla gestione dell’area del promontorio di Capo Colonna. In particolare, il Prefetto ha auspicato un intervento corale da parte di tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione dell’area su cui insiste il sito archeologico di Capo Colonna. È stato pertanto evidenziato che è necessaria la messa a punto, da parte della Direzione dei Musei Calabria, di un progetto gestionale inteso ad assicurare un ordinato sviluppo delle attività di coordinamento e manutenzione ordinaria del sito, che veda il contributo e la collaborazione istituzionale degli altri enti interessati, al fine di restituire il giusto decoro ed attrattiva ad un sito simbolo e fiore all’occhiello della città di Crotone.