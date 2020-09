Crotone, ufficiale: presentate le maglie per la nuova stagione

14 Settembre 2020 20:32

Quest’oggi il Crotone ha presentato le maglie in vista della nuova stagione, la terza in assoluto in Serie A della sua storia

Seconda promozione in Serie A per il Crotone a distanza di quattro anni e terzo campionato in assoluto – quello che sta per iniziare – nella storia dei pitagorici. I calabresi, ad una settimana dall’esordio (domenica prossima a Genova contro i rossoblu di Maran), hanno presentato quest’oggi le nuove maglie. Queste le immagini pubblicate sulla fan page di Facebook.