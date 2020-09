Crotone e la favola Serie A, ma nessun sostegno dai bookmakers: gli Squali candidati alla retrocessione

1 Settembre 2020 15:43

Crotone, pollice verso dei bookmaker: gli Squali candidati alla retrocessione, soltanto lo Spezia è ancora più sfavorito

La festa per la promozione è già alle spalle, ora c’è è tempo di allestire una squadra in grado di rimanere in Serie A. Obiettivo non facile per il Crotone, che per i bookmakers è seriamente candidato a lasciare il paradiso dopo un solo anno. Come si legge in un comunicato di Agipro, è questo il pensiero degli analisti di Planetwin365, pronti già per le quote del prossimo campionato, al via il 19 settembre. Una sfida ulteriore per la squadra di mister Stroppa, la cui “quota B” è molto bassa (1,25). Peggio è considerato solo lo Spezia, praticamente dato per spacciato a 1,06. Terza scelta, il Benevento, a 1,50. Le tre retrocesse, quindi, potrebbero essere proprio le squadre appena promosse in Serie A. Sta al Crotone ripercorrere la strada dell’Hellas Verona, che un anno fa era la più seria candidata alla retrocessione, prima di decollare verso la parte medio-alta della classifica. Tra le altre, rischia il Genoa a 2,85, un po’ meno Parma e Sampdoria, rispettivamente a 4,50 e 5,50. Relativamente tranquille Udinese (7,00), Verona (8,00) e Cagliari (11). Si tengono al largo Bologna (12) Torino (15) e Sassuolo (26).