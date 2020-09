Crotone, visita del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri al Prefetto: “sinergia sulle tematiche sociali comuni”

8 Settembre 2020 12:06

Si è svolta in data odierna la visita istituzionale al Prefetto di Crotone del nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Gabriele Mambor, che a partire da oggi, sostituisce il Colonnello Alessandro Colella. L’incontro ha costituito l’occasione per affrontare diverse tematiche che interessano gli aspetti generali della provincia, in particolare quelli che mostrano maggiori profili di criticità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha manifestato apprezzamenti sull’operato dell’Arma, che ha consentito il conseguimento di brillanti risultati, rafforzando nei cittadini il senso di sicurezza e della presenza dello Stato. Il Prefetto ha rivolto all’ufficiale le proprie espressioni di benvenuto, formulando gli auguri di buon lavoro nell’importante incarico di vertice nella provincia crotonese.