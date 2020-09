12 Settembre 2020 12:05

Brasilia, 12 set. (Adnkronos) – In Brasile sono stati superati i 130mila morti per complicanze legate al Covid-19. Lo ha reso noto il governo brasiliano, confermando 874 decessi nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.396 il totale delle vittime.

In merito ai contagi, sono invece 43.718 quelli registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, portando a 4.282.164 il totale dei casi. Lo Stato maggiormente colpito è quello di Sao Paulo, che ha 882.809 casi confermati e 32.338 morti.