Cosenza, domani aprono le scuole e il Sindaco Occhiuto scrive agli studenti: “sarà una fantastica avventura, sono sicuro che diventerete impazienti di poter tornare in aula ogni giorno con i vostri compagni”

23 Settembre 2020 21:31

Cosenza, domani aprono le scuole e Occhiuto scrive agli studenti: “per voi una nuova, fantastica avventura. Il vostro Sindaco è con voi, come voi ho atteso con trepidazione questo giorno”

Di seguito la lettera integrale del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, agli studenti in vista della riapertura delle scuole:

“Domani comincia, finalmente, la scuola. Per voi una nuova, fantastica avventura. Il vostro Sindaco è con voi, come voi ho atteso con trepidazione questo giorno. Certamente sarete preoccupati e impauriti ma poi sono sicuro che diventerete impazienti di poter ritornare di nuovo in aula ogni giorno per ritrovare i vostri nuovi compagni. Voi, bambini, siete gli esploratori del futuro e riuscite a cogliere la bellezza delle cose nuove che, spesso invece, sfuggono alla comprensione degli adulti. E quest’anno ci saranno cose nuove ad attendervi e a stimolare la vostra creatività. Il vostro Sindaco, insieme ai dirigenti delle scuole, si è impegnato tantissimo per riuscire ad offrirvi ambienti confortevoli e sicuri perché voi siete gli esploratori ma anche i guardiani del futuro e avete ormai imparato che dal vostro benessere e dalla vostra salute dipende la salute dei vostri cari, i genitori, i nonni; siete diventati i loro angeli custodi e so che dei compiti che vi sono dati questo è quello che più di ogni altro volete portare a termine con responsabilità e accuratezza. Come già sapete, a causa di questo cattivissimo virus che è in giro, dovrete stare distanti uno dall’altro, non potrete scambiarvi penne, interagire da molto vicino né condividere lo stesso banco ma potrete restare nella stessa aula e contare sempre sui maestri e sul vostro Sindaco. Da domani si riparte tutti dallo stesso punto, anche se non dallo stesso banco. E così, insieme e per voi, la città riprende forma e vita. Mettetemi a parte dei vostri bisogni, fatemi conoscere i vostri desideri, pensate a me non come al Sindaco ma come ad un vostro compagno di giochi e di avventure e cerchiamo di rendere, insieme, questa città sempre più bella e più inclusiva. Strade, piazze e cortili devono essere sempre di più spazi riservati a voi e alla vostra fantasia e so di poter contare su di voi per farlo comprendere a chi, invece, vorrebbe solo strade riservate alle automobili. E conto su di voi anche per avere una città sempre meno inquinata e più pulita perché voi sapete benissimo che la città è la casa di tutti noi e dovete aiutarmi a farlo comprendere a chi ancora fa fatica a capire la necessità di differenziare i rifiuti: qui voi diventate le sentinelle del futuro perché l’ambiente che oggi curiamo o non curiamo è il vostro habitat per il vostro futuro. Allora miei piccoli amici, esploratori, guardiani e sentinelle del futuro, vi sono vicino e conto su di voi. Buona scuola con un abbraccio fortissimo dal vostro Sindaco che vi vuole bene tantissimo”.

Mario Occhiuto