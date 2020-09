Coronavirus, a Stefanaconi oltre 700 tamponi già processati: sono tutti negativi! Gli ultimi aggiornamenti

28 Settembre 2020 19:08

Coronavirus, la comunicazione del sindaco di Stefanaconi sui risultati degli ultimi tamponi effettuati alla popolazione

“Sono stati processati circa l’80% dei 946 tamponi effettuati sulla popolazione sottopostasi allo screening dei giorni scorsi. In attesa del rimanente 20% e dei tamponi eseguiti dall’ASP fuori screening, ancora senza esito, TUTTI I TEST SONO RISULTATI NEGATIVI. Un dato assolutamente confortante che ci spinge ad essere fiduciosi nel buon esito finale. Ma, se da un lato possiamo essere soddisfatti dall’altro dobbiamo mantenere la massima prudenza e non abbassare la guardia, anche perché sono numerose le misure di quarantena ancora in essere. Con la maturità che ci distingue e con la responsabilità di sempre sono sicuro che riusciremo a condurre in porto la tanto agognata serenità! FORZA STEFANACONI”. Lo comunica il sindaco di Stefanaconi.