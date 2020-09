Coronavirus in Calabria, Stefanaconi resta zona rossa fino al 30 settembre [VIDEO]

27 Settembre 2020 20:15

Coronavirus in Calabria, Stefanaconi resta zona rossa fino al 30 settembre. Il sindaco: “attendiamo l’esito dei tamponi”

Sarà prorogata la zona rossa (doveva concludersi alle 24 del 27 settembre) nel comune di Stefanaconi in provincia di Vibo Valentia fino alle ore 24 di mercoledì 30 settembre. La decisione è stata presa in attesa dei risultati sugli oltre 900 tamponi effettuati tra venerdì e sabato: i primi 200 comunque hanno dato esito negativo. La decisione è stata assunta dalla stessa Regione di concerto con la Prefettura, il Comune e l’Asp di Vibo Valentia. L’annuncio del prolungamento della zona rossa è arrivato dal sindaco Salvatore Solano in un video: “non rischiamo, dobbiamo avere la mappatura completa per stare tranquilli. L’apertura della scuola sarà rinviata di qualche giorno”.