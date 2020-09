Coronavirus, Speranza: “tampone obbligatorio per chi proviene dalla Francia”

21 Settembre 2020 14:47

Coronavirus, in Francia la situazione si complica: il Governo italiano emana una nuova ordinanza sugli arrivi dalla nazione transalpina

“Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”, si legge in un post pubblicato sui social dal ministro della Salute Roberto Speranza. Oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai dichiarato in “zona rossa” per allerta Coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in “zona di circolazione attiva del virus”. Una classificazione che dà la possibilità ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l’avanzata del contagio.