Coronavirus: pensionato di Seminara risultato positivo al Covid-19

18 Settembre 2020 12:22

Coronavirus: pensionato di Semanara risultato positivo al Covid-19. Il sindaco: “la persona interessata e tutte le persone che hanno avuto contatti sono stati già informati che devono assolutamente rimanere a casa in isolamento”

“Siamo stati informati che uno dei tamponi fatti, purtroppo, ha dato esito positivo, la persona interessata e tutte le persone che hanno avuto contatti sono stati già informati che devono assolutamente rimanere a casa in isolamento“, è quanto scrive in una nota Carmelo Arfuso. “Al momento risulta un solo positivo, si tratta di un pensionato con pochi contatti sociali, tuttavia, da questo momento tutti devono indossare le mascherine, anche all’esterno, e adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, lavarsi spesso le mani e non uscire senza necessità. Si ricorda che è determinante la scrupolosa osservanza delle linee guida anticovid, per far rientrare il rischio”, conclude.