14 Settembre 2020 18:57

Coronavirus: a Genova i bambini hanno dovuto usare le sedie come banchi in assenza di quelli monoposto che ancora non sono arrivati

E’ diventata virale in poche ore la foto di una classe di bimbi di una scuola primaria di Genova che al primo giorno di ritorno tra i banchi in tempo di Coronavirus, sono stati costretti a scrivere sulle sedie a causa dell’assenza dei banchi monoposto che ancora non sono stati consegnati all’istituto. I bambini non riuscendo a scrivere appoggiati sulle gambe, si sono dovuti sedere per terra e utilizzare la sedia come banco.