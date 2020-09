Coronavirus: caso positivo a Rosarno, si tratta di una cittadina extracomunitaria ricoverata ai Riuniti di Reggio Calabria

23 Settembre 2020 15:42

Coronavirus: caso positivo a Rosarno. Il sindaco Idà: “si tratta di una cittadina straniera di origine extracomunitaria, la stessa in questo momento si trova ricoverata presso il Riuniti di Reggio Calabria”

“Questa mattina l’ASP ci ha comunicato che una nostra concittadina è risultata positiva al COVID-19. Si tratta di una cittadina straniera di origine extracomunitaria, la stessa in questo momento si trova ricoverata presso il G. O. M. di Reggio Calabria”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “Stiamo lavorando con le autorità preposte – prosegue- per ricostruire la eventuale rete di contatti e sono stati già emessi alcuni provvedimenti di quarantena. Vi invitiamo ad evitare allarmismi e a rispettare tutte le misure anticontagio che continuano ad essere fondamentiali per evitare la diffusione dell’epidemia”, conclude.