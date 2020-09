Coronavirus: il plauso del sindaco di Bova alla struttura ASP 1 di Reggio Calabria

4 Settembre 2020 15:03

Coronavirus, l’area grecanica e l’Amministrazione comunale di Bova vuole esternare la gratificazione provata al personale del laboratorio analisi e centro Covid 19 della Struttura 1 dell’ASP di Reggio Calabria

L’area grecanica e l’Amministrazione comunale di Bova capitale culturale, civile e morale dei Greci di Calabria vuole esternare la gratificazione provata al personale del laboratorio analisi e centro Covid 19 della Struttura 1dell’ASP di Reggio Calabria al responsabile del reparto il dr. Pasquale Surace. “In questa particolare fase d’emergenza – spiega il sindaco Santo Casile – l’intero personale dell’Asp, cui vanno i nostri più sentiti ringraziamento, ha lavorato con abnegazione e grande professionalità per garantire ogni giorno una grande mole di lavoro di campioni processati a costo di rinunciare al riposo e alla propria vita personale. Esprimiamo la nostra solidarietà a chi con il proprio lavoro e con il proprio sacrificio ci permette ogni giorno di combattere questa battaglia e ribadiamo a chi ha ruoli di governo il nostro l’auspicio, quello di considerare il problema del processamento dei tamponi come prioritario per il buon esito della lotta al virus. A tale proposito l’esempio dei professionisti impegnati nella trincea della provincia reggina, costituisce un importante segnale di speranza, un messaggio di fiducia rispetto al ruolo della sanità calabrese spesso ingiustamente vituperata. L’augurio di noi tutti – conclude Casile – è quello di poter mettere quanto prima la parola fine ad un periodo assai travagliato che volendo guardare il bicchiere mezzo piano ci ha restituito quanto meno un quadro di insieme assai positivo se riferito ad una risposta sanitaria sicuramente all’altezza della delicata situazione vissuta”.