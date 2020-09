26 Settembre 2020 20:24

Reggio Calabria: obbligo di misurazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti di Palazzo Campanella, è quanto comunica il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria

“Con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 68 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti l’uso di protezioni delle vie aeree e azioni di prevenzione del contagio in tutto il territorio regionale è stato disposto, tra l’altro, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici e aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali”, è quanto comunica il Direttore generale, Avv. Maria Stefania Lauria ai Consiglieri regionali, al Comitato regionale per le Comunicazioni, al Consiglio delle Autonomie locali, alla Commissione regionale per le pari opportunità, a tutte le Autorità garanti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organismo indipendente di valutazione, all’Associazione ex Consiglieri regionali, ai dirigenti delle Aree e dei Settori del Consiglio regionale, ai dipendenti del Consiglio regionale, all’Ufficio di Gabinetto, alle Strutture speciali, alla Società Portanova S.p.A., all’Avvocatura regionale – Sezione di Reggio Calabria, al Direttore della sede regionale Rai della Calabria, al Monte dei Paschi di Siena c/o Consiglio regionale della Calabria e alle OO. SS.. “Tanto premesso, si comunica che -aggiunge- a far data da lunedì 28 settembre p.v., in ottemperanza alla predetta Ordinanza, si potrà accedere ai locali di Palazzo Campanella solo previa rilevazione della temperatura corporea. Il suddetto controllo verrà effettuato dal personale addetto alla sorveglianza e all’accoglienza presso i tornelli e gli accessi carrai di Via Cardinale Portanova e di Via Quartiere Militare nonché presso l’ingresso principale e non sarà consentito l’accesso laddove venga rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 C°. In quest’ultimo caso saranno attivate le consequenziali comunicazioni descritte dalla predetta Ordinanza”, conclude.