Coronavirus: per imprenditori Cernobbio accelererà competizione tecnologica Usa-Cina

4 Settembre 2020 12:50

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – La diffusione del coronavirus avrà impatti sulla competizione tecnologica fra Stati Uniti e Cina, accelerandola. E’ quanto emerso da un sondaggio fra i cento imprenditori e top manager intervenuti al Forum ‘Intelligence on the World, Europe in Italy’ promosso da The European House – Ambrosetti a Cernobbio e le centinaia collegate in remoto nel mondo. Il contagio di Covid-19 avrà conseguenze sulla guerra fredda tecnologica fra Whashington e Pechino per il 46,9% dei partecipanti al sondaggio, seguita dalle crescenti tensioni fra India e Cina in Asia (30,6%) e dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti (20,4%).

Il Covid-19, inoltre, ha evidenziato, non solo in Italia, un nuovo ruolo dello Stato nell’economia, molto più presente. Per il 46,9% dei partecipanti al televoto questo è un fenomeno destinato a rimanere ma non ad aumentare. Per il 30,6%, invece, verrà intensificato nei prossimi mesi, mentre il 20,4% lo reputa un fenomeno di breve periodo e temporaneo.

Alla domanda su quali siano i Paesi che hanno meglio gestito l’emergenza sanitaria, da Cernobbio hanno risposto collocando l’Italia al secondo posto (30%) dopo la Germania (36,4%), mentre la Cina viene indicata dal 23,4%.