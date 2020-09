21 Settembre 2020 00:16

Coronavirus, 3 nuovi casi a Palmi: “la situazione è sotto controllo e non vi sono motivi di allarme per la cittadinanza”

“Siamo stati appena informati della presenza di tre nuovi casi di CoVid – 19 in città. Si tratta di cittadini appartenenti allo stesso nucleo familiare e già posti in regime di isolamento domiciliare. La situazione resta dunque sotto controllo e non vi sono motivi di allarme per la cittadinanza”, è quanto c’è scritto sulla pagina ufficiale su facebook del Comune di Palmi. “Cogliamo l’occasione – prosegue- per rinnovare l’invito a comportarsi in maniera responsabile, utilizzando i dispositivi di protezione personale, e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come questa pagina, quella del sindaco Giuseppe Ranuccio e quelle diffuse per mezzo del l’app LibraRisk”.