Coronavirus: a Messignadi processati tamponi su tutto il territorio, non ci sono nuovi casi di positività: “ne usciremo a testa alta”

8 Settembre 2020 15:20

Coronavirus, il comunicato di aggiornamento della situazione Covid a Messignadi

“Ho ricevuto comunicazione dall’asp che tutti i tamponi effettuati nella frazione di messignadi e in tutto il territorio comunale sono stati processati. Non ci sono nuovi casi di positività al covid-19.

È stato ripetuto il tampone ad una persona già risultata positiva e l’esito dello stesso è negativo, come negativo è il risultato dei tamponi ripetuti all’intero nucleo familiare di detta persona.

Per una questione di maggiore sicurezza e scrupolo, in atto si stanno processando nuovi tamponi relativi a diverse persone già risultate negative.

Il mio appello è sempre lo stesso: dobbiamo continuare a rispettare le regole atte a contenere la diffusione del virus.

Ci vogliono impegno e sacrificio ma, con tutto l’ottimismo originato dall’esito di migliaia di tamponi processati, mi sento di dire che ne usciremo a testa alta. Grazie davvero a tutti.

Seguiranno aggiornamenti”. E‘ quanto afferma il sindaco di Oppido Dott. Bruno Barillaro.