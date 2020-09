Coronavirus, a Messignadi 206 tamponi processati: sono tutti negativi. I positivi restano appena 14, vicina la riapertura del borgo [DETTAGLI]

1 Settembre 2020 15:01

Coronavirus Calabria: la comunicazione del sindaco di Oppido Mamertina riguardo il focolaio di Messignadi

Sono soltanto 14 i positivi complessivi di Messignadi, la frazione di Oppido Mamertina in lockdown da sabato sera per scelta del governatore calabrese Jole Santelli. Altri 206 tamponi sono stati processati tra ieri e oggi, e sono risultati tutti negativi. Si attende l’esito di altri 394 tamponi già effettuati alla popolazione per adottare il proccedimento della riapertura: il risultato arriverà tra oggi e domani, e qualora il numero dei positivi rimanesse così basso, la Regione opterebbe per il ritorno alla normalità. Il Sindaco di Oppido Mamertina, Bruno Barillaro, ha comunicato gli aggiornamenti su facebook ed è fiducioso rispetto all’esito favorevole di questo piccolo focolaio, che ha determinato la “zona rossa” provvisoria per realizzare a tappeto i tamponi a tutta la popolazione residente nella frazione.