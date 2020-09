Coronavirus, a Messignadi tamponi tutti negativi: il sindaco chiede l’annullamento della zona rossa

10 Settembre 2020 11:41

Coronavirus, le parole del sindaco di Oppido Mamertina sugli ultimi esiti dei tamponi a Messignadi

“L’asp ha comunicato che sono stati processati i tamponi effettuati a tutte le persone già risultate negative al covid-19 e sottoposte a regime di quarantena obbligatoria in quanto collegate ai nuclei familiari originariamente contagiati. Sono tutti negativi. È in programma la ripetizione dei tamponi di coloro i quali sono risultati positivi.

Alla luce di questi ulteriori e incoraggianti dati, i presupposti in forza dei quali è stata istituita la zona rossa, a mio avviso, stanno venendo meno e pertanto sono in contatto con gli organi preposti e competenti in merito.

Tuttavia, invito i cittadini di messignadi a non abbassare la guardia e rispettare scrupolosamente le disposizioni dettate dalla, ormai nota, ordinanza regionale n. 64 del 29 agosto.

Seguiranno aggiornamenti“. Lo afferma in un post facebook il sindaco di Oppido Mamertina dott. Bruno Barillaro.