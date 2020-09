Coronavirus: a Messignadi processati 1094 tamponi, altri 3 casi positivi

3 Settembre 2020 22:00

Coronavirus: a Messignadi processati 1094 tamponi, registrati altri 3 casi positivi. Lo comunica il sindaco Rocco Barillaro

Ci sono altri tre nuovi casi di positività al Covid 19, che si aggiungono ai 13 registrati in precedenza, comunicati dal sindaco Bruno Barillaro tramite il profilo facebook ufficiale del comune di Oppido Mamertina. Complessivamente le famiglie poste in quarantena nella frazione di Messignadi sono 11. In totale sono stati effettuati 1094 tamponi: 784 in tenda e 310 a domicilio.