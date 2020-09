Coronavirus, l’andamento del contagio Regione per Regione: Calabria e Sicilia le meno colpite [GRAFICA]

2 Settembre 2020 11:32

Coronavirus, la mappa con l’andamento del numero dei casi di positività rapportato alla popolazione per tutte le Regioni d’Italia

Calabria e Sicilia sono le Regioni meno colpite dal Coronavirus. La cartina dell’Italia proposta in alto con il numero di positivi al Covid-19 ogni 10 mila abitanti evidenzia chiaramente l’andamento geografico del contagio. La Regione con il più alto numero di casi è proprio la Lombardia, dove sono risultate positive 100 persone ogni 10.000 abitanti, mentre la più virtuosa è la Calabria, dove invece soltanto 7,8 cittadini ogni 10.000 abitanti hanno contratto la malattia. Eppure la Calabria è stata una delle Regioni che ha fatto il più alto numero di tamponi in proporzione alla popolazione e ai pazienti positivi: addirittura la media è di 102,6 soggetti sottoposti a test per ogni caso riscontrato. Per statistica nessuna Regione d’Italia ha adottato un contact-tracking così approfondito. E’ anche questo un motivo per cui la Calabria è riuscita a contenere la diffusione del virus, grazie al lavoro dalle autorità competenti che sono riusciti a limitare sul nascere i vari focolai individuando subito i pochi casi positivi emersi sul territorio. Non è un caso se la Calabria non ha pazienti ricoverati in terapia intensiva in nessuna delle sue province da molto tempo e il record di “zero morti” da 95 giorni consecutivi.

Nella cartina, realizzata da Francesco Politi, possiamo osservare come l’andamento del contagio in Italia sia molto legato ad un aspetto soprattutto geografico: Valle d’Aosta e Provincia di Trento sono le zone più colpite dopo la Lombardia. Poi c’è il Piemonte, seguono Emilia Romagna e Liguria. Sempre leggendo i numeri, succedono la Provincia di Bolzano, le Marche e il Veneto. Muovendosi verso Nord/Est e Centro Italia, si trovano la Toscana e il Friuli Venezia Giulia con circa 31 casi positivi ogni 10.000 abitanti. Le Regioni meno colpite sono quelle del Sud. Dopo la Calabria si trova subito la Sicilia (8,7), seguita dalla Basilicata con soltanto 9,3 casi positivi ogni 10.000 abitanti. Si tengono basse nei numeri anche Campania, Puglia e Sardegna.