Coronavirus: M5S, ‘bene riconoscimenti internazionali, modello Italia funziona’

25 Settembre 2020 19:08

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Oggi l’Italia riceve due importanti riconoscimenti sul fronte dell’efficacia del nostro modello per la lotta contro la pandemia da coronavirus. Il primo arriva dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, che parlando dell’esperienza italiana di lotta al virus scrive che ‘l’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza’. Si tratta di un apprezzamento importantissimo, fatto dalla più alta autorità mondiale in materia di sanità, e che arriva proprio nel momento in cui molti altri Paesi anche europei stanno vivendo una forte recrudescenza dei contagi”. E’ quanto si legge in un post sul Blog delle Stelle.

“è il segno concreto -prosegue la nota- del grande lavoro che questo governo ha messo in campo in questi mesi e dell’impegno di tutti gli italiani, che ancora non si arresta. Sempre oggi un altro riconoscimento giunge invece dalla stampa tedesca, che solitamente non risparmia critiche nei nostri confronti”.