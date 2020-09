Coronavirus, il sondaggio sulla gestione della pandemia: il governatore Santelli più apprezzato rispetto premier Conte [DATI]

3 Settembre 2020 18:01

Coronavirus, le opinioni dei reggini sulla gestione dell’emergenza: l’attività della Regione di Jole Santelli apprezzata più di quella del Governo centrale

Nell’ambito di un sondaggio realizzato da Fabbrica Politica per StrettoWeb sulle elezioni comunali di Reggio Calabria che si terranno 20 e 21 Settembre, abbiamo chiesto ai cittadini reggini come pensano sia stata gestita l’emergenza Coronavirus dal governo centrale e da quello regionale, anche alla luce delle forti divergenze di vedute tra il governatore Santelli e i Ministri del governo Conte soprattutto quando, lo scorso mese di Maggio, il Governo ha deciso di impugnare un’ordinanza della Regione Calabria che consentiva le riaperture dei locali con i tavolini all’aperto.

Il risultato del sondaggio accorda maggior consenso al governatore Santelli, apprezzata nella sua gestione della pandemia dal 61% degli intervistati, rispetto al governo Conte, sulla cui attività si dice soddisfatto soltanto il 48% degli intervistati.

In particolare, c’è un 27% che si dice soddisfatto dalla Regione ma non dal Governo centrale, a fronte di un 14% di reggini soddisfatto al contrario dal Governo centrale e non da quello Regionale.

Nel complesso c’è un 34% di reggini che considera soddisfacente sia l’operato del governo nazionale che di quello regionale, mentre il 25% non ha apprezzato ne’ l’operato del governo Conte ne’ quello della Regione guidata da Jole Santelli.