20 Settembre 2020 09:36

Coronavirus, Fauci: “ritorno alla normalità non prima di Natale 2021 ma per tutto il mondo almeno 4 anni”

“Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una combinazione di vaccini sicuri ed efficaci e di politiche sanitarie adeguate“. E’ quanto afferma l’immunologo Anthony Fauci, capo della task force USA contro il Covid-19 su “la Repubblica”, in cui fa presente che il tempo che ci vorrà “dipende da una serie di fattori. Primo di tutti, il vaccino e la sua efficacia: lo avremo rapidamente e sara’ distribuito nel corso del 2021. Quindi: se le persone continueranno a comportarsi in modo adeguato e saranno vaccinate, da qui a un anno cominceremo a esserne fuori. Magari non del tutto in tutto il mondo: questo non potra’ accadere prima di quattro anni“. Per il Natale 2021? “Lo spero. Non c’e’ garanzia. Ma ci sono tanti vaccini in sperimentazione in tutto il mondo. Alla fine, uno sicuro ed efficace ci sara’. Quindi, si’: spero che per il Natale 2021 potremo tornare a una qualche forma di normalità”.