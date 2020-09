Coronavirus, “tutti negativi i tamponi ai soci e collaboratori del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria”: smentita l’ennesima bufala

10 Settembre 2020 23:26

Reggio Calabria, nessun caso di Coronavirus al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”

Con una nota ufficiale inviata nel pomeriggio a tutti i Soci, il Presidente del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria Igino Aldo Postorino ha comunicato “che non sono stati riscontrati casi di Covid-19 tra i soci e/o collaboratori del Circolo come invece falsamente divulgato in data odierna; tutti coloro che avevano il sospetto di essere venuti a contatto con soggetti ‘positivi’ sono stati prontamente sottoposti sia a test sierologico sia a tampone ed entrambi gli esiti, fortunatamente, sono risultati negativi. A tal proposito, è doveroso porgere un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Istituto De Blasi e in particolare al Direttore Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il quale, ancora una volta, ha dimostrato estrema professionalità, attenzione e vicinanza al nostro Circolo e all’intera popolazione cittadina. In ultimo si ricorda che al fine di garantire l’incolumità e la salute dei soci e dei dipendenti, all’interno dei locali del Circolo, sono state approntate tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa di settore“.