Coronavirus: Cimino (M5S), ‘Oms certifica esempio internazionale Italia’

26 Settembre 2020 00:22

Roma, 26 set. (Adnkronos) – L’Italia è stata capace di trasformarsi dal Paese più martoriato dal Covid in Europa a un esempio a livello internazionale per la gestione della pandemia. L’ultimo positivo riconoscimento ci arriva dall’Oms, che ci spinge ancora di più a proseguire lungo la strada della prudenza, e ci conferma anche che sulla scuola è stato svolto uno straordinario lavoro”. Così Rosalba Cimino, deputata del Movimento 5 Stelle componente della commissione Cultura a Montecitorio.

‘Se siamo riusciti in questa impresa, oggi lo possiamo dire con fermezza, è stato grazie a una politica che ha saputo guardare avanti, non cedendo al panico o alla fretta -aggiunge- mentre prendeva decisioni decisamente fuori dall’ordinario”.