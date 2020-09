Coronavirus, caso positivo sul volo Roma-Lamezia Terme: contact-tracking e tampone per tutti i passeggeri in Calabria [DETTAGLI]

1 Settembre 2020 18:17

Coronavirus, passeggero positivo al Covid-19 sul volo Roma-Lamezia Terme dello scorso 20 Agosto

Un passeggero del volo Alitalia AZ1167 Roma FCO – Lamezia Terme dello scorso 20 Agosto è risultato positivo al Coronavirus in Calabria: dopo aver accertato il caso grazie all’azione tempestiva di monitoraggio del territorio da parte delle autorità calabresi, il Ministero della Salute, tramite l’attività del reparto della Prevenzione Sanitaria, ha contattato tutti i passeggeri del volo per sottoporli a tampone tramite l’intervento delle ASL calabresi. I passeggeri che si sono resi disponibili al test, sono già stati sottoposti al tampone a domicilio nei giorni scorsi. In attesa dell’esito del tampone, il Ministero ha dato istruzioni a tutti i passeggeri del volo con una dettagliata email: