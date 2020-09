Coronavirus, un caso positivo a Gioia Tauro: il sindaco firma l’ordinanza di quarantena obbligatoria

14 Settembre 2020 18:25

Coronavirus, il post del sindaco di Gioia Tauro riguardo un caso positivo

“Ho firmato l’ordinanza di quarantena obbligatoria per un cittadino non residente a Gioia Tauro, proveniente dalla Campania, che è risultato positivo al Covid-19.

La situazione è sotto stretto controllo da parte del dipartimento di prevenzione che ha già fatto effettuare i tamponi anche ai familiari, posti in quarantena volontaria, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi.

Non siamo ancora usciti dall’emergenza Covid-19.

Raccomandiamo, ancora una volta, ai nostri concittadini di rispettare le normative anticovid-19 e in particolare:

L’uso delle mascherine,

Il distanziamento sociale,

Il lavarsi frequentemente le mani.

Uniti si vince.

Ce la faremo perché non ci siamo mai arresi!” E’ questo il post pubblicato su facebook dal sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio.