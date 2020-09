Coronavirus, Carabinieri della Stazione di Seminara tutti asintomatici ma sottoposti a tampone precauzionale

14 Settembre 2020 18:49

Coronavirus, i Carabinieri sono stati sottoposti a tampone in via precauzionale

I Carabinieri della Stazione di Seminara sono interessati, in queste ore, da screening sanitario per COVID – 19.

La misura, in assenza di sintomatologie specifiche, è stata presa in via precauzionale. Il servizio di ricezione del pubblico sarà garantito con una Stazione Mobile ed il controllo del territorio sarà rafforzato dai Comandi limitrofi.