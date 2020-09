Coronavirus in Calabria, focolaio a Stefanaconi: “tutti negativi i tamponi dei bambini partecipanti al Centro Estivo” [VIDEO]

24 Settembre 2020 13:56

Calabria: il sindaco di Stefanaconi ha fornito nuovi aggiornamenti in merito al focolaio di Coronavirus

“Sono tutti negativi i tamponi eseguiti sui bambini partecipanti al Centro Estivo”, a dare la buona notizia è stato il sindaco di Stefanaconi, Salvatore Eugenio Solano. Nel piccolo Comune in provincia di Vibo Valentia si sono verificati 10 casi di positività al Coronavirus, un piccolo focolaio che ha spinto la governatrice Jole Santelli ad emanare un’ordinanza per disporre la “zona rossa”. Tracciare i contatti è necessario per scovare subito eventuali soggetti positivi, quindi spezzare sul nascere la catena dei contagi. E da questo punto vista la Regione Calabria ha dimostrato di essere molto organizzata e di saper agire tempestivamente. Lo stesso è avvenuto anche questa volta, motivo per il quale il primo cittadino di Stefanaconi chiede ai propri compaesani tranquillità e di rispettare serenamente le regole di prevenzione. “Visti i risultati dei controlli, non c’è motivo di restare in apprensione – sottolinea Solano – . Inoltre con l’Asp abbiamo raggiunto un accordo per sottoporre tutta la popolazione del Comune agli screening del tampone a partire dalle 15.30 di oggi”.