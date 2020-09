2 Settembre 2020 18:52

Coronavirus: Berlusconi positivo al tampone, continua a lavorare da Arcore

Silvio Berlusconi e’ risultato positivo ad un test per il coronavirus. Lo rende noto Forza Italia in un comunicato. “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale – si legge nella nota – il Presidente Berlusconi e’ risultato positivo al Sars-Cov-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrera’ il periodo di isolamento previsto. Continuera’ in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative”.