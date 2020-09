Coronavirus, Berlusconi dimesso dal San Raffaele: migliorate le sue condizioni

14 Settembre 2020 13:09

“Con l’aiuto del Cielo e grazie alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova forse più difficile della mia vita”, lo ha affermato Silvio Berlusconi all’uscita dell’Ospedale San Raffaele

Buone notizie per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia sta meglio dopo aver contratto il Covid-19 ed è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex Premier, attuale presidente del Monza, è guarito e attraverso un messaggio sui propri canali ufficiali ha voluto condividere il suo stato d’animo dopo un momento molto complicato: “Con l’aiuto del Cielo e grazie alla professionalità dei medici ho superato quella che considero la prova forse più difficile della mia vita. Rivolgo un grazie a tutti coloro che mi hanno manifestato la loro vicinanza. Il mio pensiero va ai tanti ammalati e alle loro famiglie”. Da quanto si apprende, Berlusconi resterà in isolamento, probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo.

“Il professor Clementi del San Raffaele ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall’entità della carica virale, la più alta delle decine di migliaia osservate al San Raffaele – ha riferito l’ex premier –. Fortunatamente quando me lo hanno comunicato ero già nella fase di recupero da una polmonite bilaterale che mi rendeva tra i soggetti più a rischio”.

Silvio Berlusconi “ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e riusciremo a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione”, aveva detto ieri a La7 Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele e medico dell’ex premier.

Berlusconi: Giammanco “Bentornato a casa, siamo con te”

“Bentornato a casa Presidente Berlusconi. Anche in questa dura prova hai confermato tutto il tuo coraggio e la tua forza. Ti vogliamo bene, siamo tutti con te!”. Lo scrive su Facebook Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e Vicepresidente azzurra in Senato.