Coppa Italia: sarà il Teramo l’avversaria della Reggina al secondo turno

23 Settembre 2020 17:40

Mercoledì 30 settembre la Reggina farà il suo esordio in Coppa Italia

Sabato la prima gara in campionato contro la Salernitana, poi mercoledì sarà la volta dell’esordio in Coppa Italia. Sta per iniziare la stagione 2020/2021 della Reggina, che a distanza di oltre sei mesi tornerà in campo per sfide ufficiali. Nel pomeriggio di oggi si è svolta la gara Piacenza-Teramo, a cui la squadra di mister Toscano ha tenuto d’occhio con particolare interesse. A spuntarla è stata la squadra abruzzese, che con l’1-2 ottenuto in trasferta si è assicurato il passaggio del turno. Salvo cambio di programmi, l’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.