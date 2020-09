Coppa Italia Primavera, finisce subito l’avventura della Reggina: il Crotone vince 2-1 il derby calabrese

23 Settembre 2020 16:56

Coppa Italia Primavera, i risultati del primo turno: il Crotone batte la Reggina e per gli uomini di mister Falsini è già eliminazione. Tutti i risultati

Si è già conclusa l’avventura in Coppa Italia Primavera per la compagine Primavera di mister Gianluca Falsini. Gli amaranto infatti sono usciti sconfitti alla prima uscita ufficiale stagionale, perdono il derby tutto calabrese contro il Crotone e abbandonano il torneo sin dal primo turno eliminatorio. La Reggina, sotto nel risultato già dal 18′, era riuscita al 59′ a pareggiare i conti su calcio di rigore. Nei minuti finali però, all’82’, i padroni di casa però si però riportati in vantaggio, mantenendo il risultato sino al fischio finale. Ad attendere la Reggina adesso c’è solamente il campionato di Primavera 2, il cui esordio è previsto per giorno 3 ottobre ancora nuovamente contro gli Squali rossoblu. Di seguito tutti i risultati:

Lecce-Benevento 4-1

Sassuolo-Spal 1-2

Frosinone-Salernitana posticipata

Bologna-Chievo 3-1

Cremonese-Parma

Crotone-Reggina 2-1

Milan-Brescia

Monza-Pisa

Reggiana-Pescara

Sampdoria-Entella 2-0

Venezia-Cittadella

Napoli-Ascoli